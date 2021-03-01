Конфлікт розгорівся після сварки жінок, одна з яких викликала молодиків на підмогу.

У Дніпрі поліцейські оголосили про підозру двом чоловікам, які причетні до стрілянини у розважальному закладі.

Читайте такожУ Дніпрі сталася стрілянина, поліція затримала понад 10 осіб - ЗМІ (фото, відео)Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

«23 та 25-річні місцеві мешканці підозрюються у вчиненні хуліганських дій в розважальному закладі по вул. Високовольтній, за що їм загрожує кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Наразі фігуранти затримані у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання останнім запобіжного заходу», – говориться у повідомленні.

Стрілянина у Дніпрі: що ще відомо

Як йдеться у сюжеті ТСН, почалося все з раптової сварки. Жінки з різних компаній, які відпочивали в ресторані, почали лаятися. Одна з ображених викликала підмогу.

«Як видно на відео з камер спостереження, на декількох машинах в ресторан під'їхала група молодиків. Вони почали стріляти всередині ресторану, як виявилося згодом, угору. А потім на дворі цілилися вже у машину, прострелили колеса та вікна. У позашляховику нікого не було», – зазначається у сюжеті.

Після цього молодики втекли. Але їх досить швидко затримала поліція. Загалом учасників стрілянини 15.

Також зазначається, що у конфлікті начебто фігурували родичі бізнесменів Олександра Петровського та Сергія Олійника, яких пов’язували із кримінальним світом.

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Автор: Катерина Шварц