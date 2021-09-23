У Донецькій області винесено вирок екс-танкісту квазіреспубліки.

Танкіста самопроголошеної "ДНР", який воював проти українських військових і був, зокрема, старшим стрільцем шпигунської "роти" супротивника, суд вирішив запроторити за ґрати на дев'ять років.

Як повідомили у відділі інформаційної політики Донецької обласної прокуратури, 31-річний уродженець міста Покровськ засуджений за участь у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу).

З квітня 2015 року до січня 2019 року чоловік брав участь у бойових діях проти Збройних сил України у складі "2-го мотострілецького батальйону 5-ї окремої мотострілецької бригади 1-го Армійського корпусу Міністерства оборони ДНР" й танкового батальйону "Дизель" як водій-механік.

Крім того, він був старшим стрільцем розвідувальної роти "5-ї окремої мотострілецької бригади".

Читайте такожСБУ викрила злочинне угруповання, яке підробляло дипломи для бойовиків "ДНР" (фото)"Після проходження військових навчань на танковому полігоні окупованого НЗФ (незаконні збройні формування – Ред.) РФ м. Шахтарська, засуджений відвідував передові позиції бойовиків на околицях м. Докучаєвська, де чинив активний збройний опір українським захисникам", – повідомили у прокуратурі.

У січні 2019 року чоловік за власним бажанням покинув лави бойовиків. У жовтні 2019 року під час перетину лінії розмежування в районі контрольного пункту в'їзду-виїзду "Мар'їнка" його затримали співробітники Служби безпеки України.

Нагадаємо, бойовики захопили частину Донецької та Луганської областей навесні 2014 року. Бойовиків підтримала РФ й вдерлася на частину Донбасу.

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Автор: Антоніна Доломанжи