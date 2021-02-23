Приморський райсуд Одеси виніс обвинувальний вирок у справі Сергія Стерненка про викрадення людини.
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Як повідомив сам Стерненко у своєму Telegram, судді винесли обвинувальний вирок за всіма статтями. Рішення передбачає cім років ув'язнення та конфіскацію половини майна.
Нагадаємо, прокуратура запросила для Стерненка 8 років ув'язнення з конфіскацією майна за обвинуваченням у викраденні громадянина Сергія Щербіча з метою заволодіння його коштами на суму 300 грн.
Справа Стерненка щодо викрадення людини
- У 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж та стартовий (шумовий) пістолет.
- Слідчі дії проводили на підставі заяви Щербіча про викрадення.
- Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами та відправили до СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.
- Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.
Проти Стерненка заведено декілька кримінальних справ. Одна з них стосується факту смертельного пораннення людини, що скоїла напад на Стерненка - Івана Кузнєцова.
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