Рішення передбачає конфіскацію половини майна.

Приморський райсуд Одеси виніс обвинувальний вирок у справі Сергія Стерненка про викрадення людини.

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Як повідомив сам Стерненко у своєму Telegram, судді винесли обвинувальний вирок за всіма статтями. Рішення передбачає cім років ув'язнення та конфіскацію половини майна.

Нагадаємо, прокуратура запросила для Стерненка 8 років ув'язнення з конфіскацією майна за обвинуваченням у викраденні громадянина Сергія Щербіча з метою заволодіння його коштами на суму 300 грн.

Справа Стерненка щодо викрадення людини

У 2015 році в Одесі вдома у Стерненка провели обшук, під час якого активіст добровільно віддав правоохоронцям пневматичну зброю, колекційний ніж та стартовий (шумовий) пістолет.

Слідчі дії проводили на підставі заяви Щербіча про викрадення.

Після обшуку Стерненку повідомили про підозру у викраденні з метою заволодіння коштами та відправили до СІЗО, з якого він згодом вийшов під заставу.

Згодом активіста звинуватили ще й у незаконному зберіганні зброї.

Проти Стерненка заведено декілька кримінальних справ. Одна з них стосується факту смертельного пораннення людини, що скоїла напад на Стерненка - Івана Кузнєцова.

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Автор: Дмитро Захаров