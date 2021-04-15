Також прокуратура Криму звернулася до Укрбюро Інтерполу для внесення 109 раніше арештованих літаків-порушників до бази міжнародного розшуку.

Суд в Україні заарештував 12 російських літаків, які літали з та до Криму.

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Про це у Facebook повідомляє прес-служба прокуратури Автономної республіки Крим та м. Севастополя.

Як повідомляється, однією з російських авіакомпаній з 2019 року незаконно використовувались 12 пасажирських літаків «Boeing» та «Airbus» для здійснення переправлення осіб через державний кордон України в порушення норм міжнародного та українського законодавства.

"Здійснення перельотів іноземними (переважно російськими) авіакомпаніями на ТОТ АР Крим розглядається Україною як порушення норм міжнародного права, дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України, що тягне за собою кримінальну відповідальність авіаперевізників, операторів та капітанів повітряних суден", - йдеться у повідомленні.

В прокуратурі також нагадали, що раніше було накладено арешти на 199 повітряних суден, які здійснювали регулярні пасажирські авіаперевезення до окупованого півострова, порушуючи міжнародні правила польотів та законодавство України.

Також прокуратура автономії звернулася до Укрбюро Інтерполу для внесення 109 раніше арештованих літаків-порушників до бази міжнародного розшуку.

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Автор: Катерина Лиманська