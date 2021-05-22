Суд відправив Умку на 60 діб утримання під вартою без права внесення застави.

21 травня Печерський суд заарештував "злодія в законі" Умку.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Суд відправив Умку на 60 діб утримання під вартою без права внесення застави.

"Умці" інкримінують встановлення та поширення злочинного впливу у статусі "вора в законі".

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Що цьому передувало

Напередодні силовики затримали двох найвпливовіших в Україні "злодіїв у законі" на прізвиська Умка та Лаша Сван. У них вилучили під час обшуків 3,2 млн доларів.

Як повідомили в Нацполіції, кошти є так званим злочинним общаком, збір і розподіл якого контролювали затримані.

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Автор: Олег Давигора