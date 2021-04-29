За інформацією громадських активістів, Оксана Царевич не має права розглядати справи, оскільки сплив термін її повноважень як судді, однак щомісяця може отримувати по 60 тисяч гривень.

«Суддя Майдану» Оксана Царевич повернулася на роботу до Печерського райсуду Києва.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє проект Prosud, що контролює діяльність суддів.

"1 квітня одіозна суддя Майдану Оксана Царевич повернулася на роботу в Печерський районний суд Києва. Щоправда, оскільки у Царевич закінчилися 5-річні повноваження судді - розгляд справ вона наразі здійснювати не буде, проте справно отримуватиме мінімум 60 тис. грн на місяць", - сказано у повідомленні.

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Також громадські активісти нагадують, що під час Революції гідності Царевич неправомірно засудила дев'ятьох людей, чиї автомобілі «засвітились» під час поїздки «АвтоМайдану» в «Межигірʼя» 29 грудня 2013 року.

«Усі вони нічого не порушували. Деяких водіїв насправді не було на цій акції, усі рапорти були сфальшовані, а на деяких не було навіть підписів співробітників ДАІ. Ці справи потрапили до Царевич з втручанням в автоматизовану систему, тобто вручну. Сфальсифіковані документи та відсутність доказів порушень не зупинили Царевич від засудження невинних», - сказано у повідомленні.

Що відомо про Оксану Царевич

Царевич у 2010 році указом президента Віктора Януковича була призначена на посаду судді Печерського райсуду Києва.

У вересні 2016 року на той час президент Петро Порошенко підписав указ про її звільнення з посади судді цього суду за порушення присяги при винесенні рішень проти активістів Євромайдану.

У червні 2020 року Шевченківський райсуд Києва визнав Царевич невинуватою у справі про незаконне позбавлення водійських прав активістів.

У березні 2021 року Верховний суд скасував указ президента та рішення Вищої ради юстиції про звільнення Царевич з посади судді Печерського райсуду столиці.

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Автор: Дмитро Хилюк