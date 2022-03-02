Про це йдеться у відеозверненні до предстоятелів до УПЦ та РПЦ.

Священнослужителі Української православної церкви МП звернулися до предстоятеля УПЦ Онуфрія з вимогою зібрати Помісний собор та виходу з московського патріархату.

Про це вони заявили у своєму зверненні.

Крім того, автори звернення вирішили припинити згадувати ім'я предстоятеля РПЦ Кирила під час богослужінь. "Ми вважали вас батьком, деякі навіть господином і отцем. Але ви виявилися гірше за вітчима. Бог вам суддя", - заявив один зі священнослужителів.

Автори звернення також наголосили, що російські окупанти обстрілюють мирні міста, вбиваючи їхніх жителів.

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