Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV продовжує виконувати свої обіцянки: сервіс розіграв квартиру в Києві та 37 телевізорів серед усіх своїх передплатників. Головна місія — привернути увагу глядачів до проєкту «Hollywood українською» та подарувати підписникам дива.

Впродовж грудня та новорічних свят SWEET.TV дарував своїм абонентам smart-телевізори Samsung 4K, а 11 січня завершив серію розіграшів грандіозним призом — квартирою в Києві. Раніше жоден онлайн-кінотеатр не розігрував серед своїх абонентів призи такого масштабу. Переможці щодня визначалися в прямому ефірі у Instagram SWEET.TV та оголошувались у ранковому шоу на радіо ХІТ FM.

Розіграш проводився для того, щоб подарувати новорічне диво передплатникам сервісу. Крім цього SWEET.TV мав на меті привернути увагу глядачів до проєкту «Hollywood українською», в межах якого сервіс власними коштами створює ексклюзивний україномовний дубляж та озвучку для голлівудських шедеврів, що раніше її не мали.

Завдяки проєкту вже було створено ексклюзивну авторську українську доріжку для трилогій «Матриця» та «Володар перснів», перших чотирьох фільмів про «Гаррі Поттера», трьох стрічок «Місія: Нездійсненна», мультфільму «Мадагаскар» і багатьох інших.

«Ми хотіли подарувати нашим глядачам справжнє свято. Приємно розуміти, що в нас все вийшло, та десятки людей по всій Україні вже дивляться SWEET.TV зі своїми родинами на новеньких smart-телевізорах, — каже директор з маркетингу компанії Марина Русак. — Ми дуже раді, що все більше людей дізнаються про наш проєкт «Hollywood українською» та дивляться кіно з якісним українським дубляжем. Ми прагнемо давати нашим абонентам лише найкращий контент».

Квартира знаходиться в ЖК «SMART HOUSE», майже в самому серці міста, з ремонтом, новими меблями та готова одразу приймати своїх власників. Омріяне житло виграла Валентина Лоран, що користується SWEET.TV вже більше двох років.

«Це було щось неймовірне. Я ніколи не могла подумати, що на мене чекає таке новорічне диво. Коли мені зателефонував ведучий радіо ХІТ FM, я спочатку не повірила, подумала, що це якийсь жарт. Але це не так. Тепер в мене є своя квартира та я більше не повинна винаймати житло. Це неймовірне відчуття, коли улюблений онлайн-кінотеатр дарує тобі такі масштабні подарунки, — каже переможниця розіграшу Валентина Лоран. — Дуже круто, що це не просто квартира з голими стінами. Тут вже можна жити. Є навіть електрочайник, посуд і, звичайно, телевізор, щоб я й надалі могла дивитися SWEET.TV».

У SWEET.TV повідомляють, що проєкт «Hollywood українською» буде й надалі дарувати улюбленим фільмам мільйонів українців якісну україномовну доріжку, а абонентам слід чекати нових розіграшів та більше призів.

Довідка:

SWEET.TV — національний онлайн-кінотеатр із доступом до українського національного і преміального HD-телебачення, українських фільмів, а також рейтингових світових кінохітів від Disney, Universal, Paramount, Sony, Metro-Goldwyn-Mayer та інш. з українською доріжкою.

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Автор: УНІАН