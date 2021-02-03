Ткаченко впевнений, що у Москві вже готують методички про "наступ на свободу слова в Україні" та "знищення вільної преси".

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив, що рішення про санкції щодо телеканалів NewsOne, "ZIK", "112 Україна" зріло давно в суспільстві та у більшості журналістської спільноти.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Рішення РНБО про санкції щодо трьох телеканалів, що називають себе українськими - давно зріло в суспільстві та у більшості журналістської спільноти. Йдеться про NewsOne, "ZIK", "112 Україна" та їхнього бенефіціара - Тараса Козака, (хоча всі при цьому називали їх "медведчуківськими")", - заявив Ткаченко.

Він назвав цей кейс винятковим, але вчасним. "І не тільки через інформаційний тероризм і загрозу безпеці України цих інструментів пропаганди Кремля. Але й через масові порушення журналістських стандартів, фейки та маніпуляції", - підкреслив міністр.

Він впевнений, що у Москві вже готують методички про "наступ на свободу слова в Україні" та "знищення вільної преси".

При цьому міністр попередив: ці телеканали - не звичайні телевізійні мовники, це по суті іноземна пропагандистська машина, яка була сформована в Україні і опосередковано профінансована Москвою, де про свободу слова вже давно не йдеться, а окремі журналісти стали солдатами Кремля.

Тому, як наголошує Ткаченко, рішення РНБО - симетричне на щоденні інформаційні та пропагандистські атаки на свободу та незалежність України.

"Це логічне завершення розслідування Тимчасової слідчої комісії, у якій я брав участь ще під час роботи народним депутатом. Тоді ми з’ясовували, як відбувалися оборудки під час зміни власників телеканалів 112, ZIK та NewsOne, які сьогодні належать одній людині - правій руці Медведчука, депутату Тарасу Козаку. Радий, що і наші напрацювання стали кроком до встановлення цілковитої прозорості структури власності українських телеканалів та завадили інформаційної монополізації в інтересах окремих політичних сил", - додав він.

"А свобода слова та права людини для цієї країни - ключове. Їх і варто відстоювати аби не допустити загрозу національній безпеці, безпеці громадян нашої країни та порушення європейських стандартів", - резюмував Ткаченко.

Санкції проти Козака та його телеканалів: що відомо

Напередодні ввечері президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО, яким вводяться санкції щодо нардепа від "Опозиційної платформи - за життя" Тараса Козака, а також 8 юридичних компаній, яким належать телеканали 112, ZIK і NewsOne.

Після цього канали відразу почали відключати від ефіру.

Рішення про санкції не підтримав спікер парламенту Дмитро Разумков, який був присутній на засідання РНБО і утримався від голосування.

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Автор: Костянтин Гончаров