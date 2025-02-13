Військові розуміють причини негативного ставлення до них у суспільстві.

У Кіровоградському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) 90 % військових воювали, починаючи з 2014 року, але зараз не можуть цього робити через отримані поранення і погіршення здоров’я.

Про це Суспільному розповіла начальниця групи комунікацій обласного ТЦК та СП Поліна Кравченко. Вона зауважила, що в тилу, серед мирного населення, серед людей, яких вони захищали, трапляється таке, що підривають, погрожують. Вона зауважила, що все це негативно впливає на їхній морально-психологічний стан. "Це ганебні вчинки", - підкреслила вона.

Кравченко додала, що військові розуміють причини такої поведінки та вчинків. "На фронті Росія не може нас подолати, тому з тилу починає, з цивільного населення – підбурює, робить інформаційні вкидання, хоче зірвати мобілізацію", - перерахувала причини Кравченко.

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"Людина, в якої все добре, не ховається, не провокує військових. Ми, підходячи на вулиці до цивільного чоловіка, просимо лише надати документи для перевірки. Якщо він не хоче цього робити, виникає підозра. Ми робимо усе можливе, щоб не було "бусифікації". А якщо щось відбулось, перевіряємо. Ми – не вороги, але Росія дуже сильно працює над нав’язуванням протилежної думки, і нам інформаційно поки не вдається це подолати", - пояснила ситуацію вона.

Сержант роти охорони обласного ТЦК та СП Борис служить в ТЦК з серпня 2024 року. На фронт пішов добровольцем на початку повномасштабної війни, служив у 56-ій мотопіхотній бригаді. "З першого дня я був на Донецькому напрямку – Краматорськ, Часів Яр, Піски, Григорівка, Слов’янськ, потім на Запорізькому", - розповів чоловік.

"Дехто думає, що в ТЦК служать люди, які жодного разу не були на фронті, немає у них досвіду. Це не так. Всі, кого я знаю – обласні ТЦК, міські, районі – всі побратими або після поранень, або після травм", - сказав сержант.

Він підкреслив, що співробітники ТЦК та СП намагаються пояснити людям, що не треба ховатись. "Якщо ти хворий, то ти можеш піти служити, але не на передову, а в логістику або в ТЦК. Кухарі, водії – різні професії є, буде користь", - сказав він.

А 54-річний працівник взводу охорони кропивницького міського ТЦК та СП Олександр перший бойовий досвід отримав у Бахмутському районі, коли виходив з оточення. "Потім був Часів Яр, Григорівка і бій у Бахмуті у травні 2023 року. Там отримав контузію й поранення ноги від кулі снайпера. З пораненою ногою витяг побратима. А після пройшов військово-лікарську комісію і з серпня 2023-го служу в ТЦК", - розповів він.

Військовий додав, що поведінка та вчинки, які дискредитують чи прямо шкодять працівникам ТЦК, деморалізують. "Мені образливо. Я йду, а мені в спину плюють, не знаючи навіть, через що я пройшов. І скільки чую, щоб йшов воювати. А я був там і бачив все – горе, зло, розруху. Я пішов на фронт, щоб російська армія не була тут", - розповів він про свій досвід.

Ситуація навколо ТЦК та СП

1 лютого внаслідок вибуху у приміщенні Рівненського районного ТЦК та СП було поранено вісім військових. Підозрюваний виконавець теракту загинув на місці.

5 лютого у Кам'янці-Подільському вдень пролунав вибух біля будівлі районного ТЦК та СП. Загинув чоловік, чотири особи були поранені.

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