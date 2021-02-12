Перевірка призначена через поширення в ефірі Азаровим пропаганди країни-агресора.

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення призначила ще одну перевірку телеканалу «Наш» через поширення в ефірі колишнім прем’єр-міністром Миколою Азаровим пропаганди країни-агресора, що використовується в інформаційній війні проти України.

Про це повідомляється на сайті Нацради.

Як зазначається, 15 грудня 2020 року в прямому ефірі передачі «Марафон» (із повтором 16 грудня) Азаров, який вів діалог із ведучими програми Артемом Нікіфоровим та Ольгою Веремій, заперечував участь у збройному конфлікті на Донбасі збройних сил Російської Федерації, ігнорував наявність незаконних збройних формувань, які вчиняють незаконні дії з використанням зброї на території окремих районів Донецької та Луганської областей.

«Він покладає відповідальність за збройну агресію Російської Федерації проти України на Збройні сили України. Це має ознаки розпалювання ворожнечі та посилення вже наявного військового протистояння, що може призвести до подальшого зростання насильства та агресії в ОРДЛО і на всій території України. Також у виступі Азарова містилися неправдиві висловлювання, що упереджують рішення Міжнародного кримінального суду, мовляв, суд чітко визначив, що в Україні, далі мовою оригіналу, «имеет место гражданский конфликт. А в гражданском конфликте запрещено использовать вооруженные силы», - інформують у Нацраді.

Читайте такожВерховний суд розгляне один з позовів про скасування санкцій проти каналів Медведчука: названо дату засідання

При цьому, ведучі телеканалу під час прямої трансляції не реагували на ці та подібні висловлювання, тим самим проігнорували право глядачів на повну та об’єктивну інформацію.

Наголошується, що оскільки співрозмовник, запрошений до участі в програмі, є постійним учасником передач телеканалу «Наш», його позиція з питань збройного конфлікту в Україні була неодноразово публічно оголошена, а тому вона має бути відомою керівництву телекомпанії.

«Це може свідчити про свідомий намір ліцензіата формувати відповідний напрям власної редакційної політики через розпалювання національної ворожнечі та поширення дезінформації. Такі дії мовника можуть дестабілізувати суспільство, загострити військове протистояння», - заявив держрегулятор.

Зважаючи на це Нацрада на засіданні 12 лютого прийняла рішення про проведення із 26.02.2021 по 12.03.2021 позапланової безвиїзної перевірки діяльності ТОВ «Наш 365» для з’ясування дотримання ним таких законодавчих вимог: абзацу четвертого частини другої статті 6; пунктів а), в) та з) частини першої статті 59 закону України «Про телебачення і радіомовлення»; частини першої статті 28 закону України «Про інформацію».

Читайте такожУкраїна просить YouTube закрити акаунти NewsOne, ZIK і "112-Україна"

Перевірка телеканалу "НАШ"

19 січня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення повідомила, що проведе моніторинг телеканалу «Наш» у зв’язку з висловлюваннями колишнього народного депутата Олени Бондаренко в ефірі 15 січня.

Як зазначили у Нацраді, висловлювання, що прозвучали, мають ознаки прихованого заклику до агресивних дій, елементи пропаганди розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Заборона каналів Медведчука: що було раніше

2 лютого президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти народного депутата від Партії ОПЗЖ Тараса Козака і 8 компаній, які є засновниками телеканалів "112 Україна", ZIK і NewsOne.

Мовлення цих телеканалів припинено в цифровому мультиплексі і кабельних мережах в ніч на 3 лютого.

10 лютого у Верховному суді повідомили, що отримали три позови, в яких оскаржений указ президента Про застосування санкцій до трьох телеканалів. Зокрема, суд відмовився відкривати провадження за позовом одного з громадян, ще одну заяву суд залишив без руху, встановивши позивачеві термін для усунення недоліків.

Щодо третьої заяви у Верховному суді мали вирішити питання про відкриття провадження протягом п'яти днів з дня надходження.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Інна Андаліцька