Міська влада створить комфортні умови для підприємців, заявив в.о. мера Харкова.

24 лютого міська рада Харкова проголосувала за припинення дії договору про оренду землі, на якій розташований ринок «Барабашово». Як заявив в.о. мера Харкова Ігор Терехов, це дозволить не тільки забезпечити надходження податків до міського бюджету, а й поліпшить умови праці підприємців та захистить їх від корупції.

«Офіційно, перед усіма заявляю: жоден підприємець не постраждає. Міська земля переходить до підконтрольного всім депутатам комунального підприємства, яке чітко узгодить всі тарифи, доведе їх до кожного підприємця, організує правильну систему роботи. Ніяких поборів, ніякої корупції, яка зараз там процвітає, ми не допустимо», - сказав Терехов на сесії міськради.

Стане можливим також розв'язання проблем зі сміттям, яке колишні власники землі, концерн «АВЕК», вивозять на незаконне звалище неподалік від ринку.

«Для підприємців буде організовано нормальні торговельні місця, комфортне обслуговування, сміття буде вивозитися за договорами з нашим комунальним підприємством. Ми сьогодні беремо відповідальність, що кожен підприємець буде мати нормальне торгове місце і платити нормальні гроші в бюджет міста. Чесні, справедливі, все буде чітко і легально», - підкреслив в.о. міського голови Харкова.

За словами Терехова, 39 гектарів землі ринку експлуатувалися «АВЕК» незаконно. Таким чином, міський бюджет не отримував надходжень від його роботи. Проте, «АВЕК» стягував з підприємців плату за право працювати на території «Барабашово».

«Сьогоднішнє рішення закладає фундамент чесних взаємовідносин між міською владою та підприємцями», - зазначив Терехов.

Нагадаємо, влітку 2020 року розпочалося будівництво автомагістралі, яка з'єднає центр Харкова і Салтівський житловий масив. Фрагмент дороги проходить по території ринку «Барабашово», але представники «АВЕК» відмовилися переміщати торгові місця.

«Моя чітка позиція - дорога пройде так, як вона запланована і спроектована. Керівництво ринку має це розуміти. Адже ми будуємо дорогу не для себе, а для харків'ян, тому що розуміємо, який там трафік і які там пробки», - заявив тоді Ігор Терехов.

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Автор: УНІАН