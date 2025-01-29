Вони розповіли, в якому разі до статусу "обмежено придатний" у військовозобов'язаного, можуть виникнути питання.

Усі військовозобов'язані, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, повинні пройти повторну ВЛК до 5 лютого цього року.

Про це попередила адвокат Катерина Аніщенко в коментарі Факти ICTV. За її словами, також це повинні зробити ті, хто не має довідки про проходження ВЛК, оскільки минулого року видавалися документи на відстрочку від мобілізації, і у великої кількості осіб у додатку Резерв+ не видно дати проходження ВЛК.

Тому, як зазначила адвокатка, якщо людина перебуває на обліку й у неї немає дати ВЛК, вона також повинна пройти військово-лікарську комісію. Щоб це зробити, спочатку військовозобов'язаний має прийти до Територіального центру комплектування за направленням на проходження ВЛК.

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"Якщо є проблеми зі здоров’ям, на підставі яких військовозобов’язаному було надано статус "обмежено придатний", і він, станом на сьогодні, не звертався за цим діагнозам до лікарні, і це не внесено до системи HELSI, то до статусу можуть бути питання. Якщо у людини є проблеми зі здоров’ям, то вони повинні бути зафіксовані у HELSI, усе має відображатися в електронній медичній картці", - пояснила деталі фахівчиня.

Тобто, якщо військовозобов’язаний зверталася за направленням до сімейного лікаря, то це повинно бути зафіксовано у HELSI, що спрощує процедуру підтвердження статусу "обмежено придатний".

"Якщо це були приватні лікарні, то у систему HELSI виписки можна внести у PDF-форматі. Якщо їх не буде, то, відповідно, лікар ВЛК буде ухвалювати рішення на підставі виключно оглядових даних військовозобов’язаного", - деталізувала Аніщенко.

Після цього військовозобов’язаний отримує довідку про проходження ВЛК.

Адвокатка пояснила, що це відбувається у різний спосіб: десь довідка видається на руки військовозобов’язаному, десь за підписом голови ВЛК направляється до ТЦК в автоматичо, у іншому випадку військовозобов’язаного сповіщають, коли йому треба прийти до ТЦК та отримати відповідний документ.

"Проте в деяких ТЦК міста Києва та взагалі України військово-лікарська комісія розташована саме на території ТЦК, тож нікуди ходити не потрібно", - сказала Аніщенко.

Мобілізація в Україні: останні новини

Федір Веніславський, член Комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, розповідав, що в парламенті станом поки немає законопроєкту, який би передбачав ініціативу щодо долучення до війська молодих людей віком 18-25 років, які наразі не підпадають під мобілізацію.

Водночас, за його словами, є напрацювання в комітеті щодо додаткових стимулів та заохочень, але "все впирається у брак бюджетних коштів".

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