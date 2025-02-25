Речник ОК "Захід" не виключає, що можуть бути зміни у функціонуванні ТрО.

Після війни робота Сил територіальної оборони Збройних Сил України буде зосереджена на підготовці населення до національного спротиву та військовому навчанні. Про це сказав речник ОК "Захід" Олег Домбровський в ефірі Вечір.LIVE.

"Вони нікуди не діваються", - зазначив він. За його словами, коли завершиться війна, то наша країна перейде на функціонування в умовах мирного часу. При цьому зазначив, що, відповідно до чинного законодавства України, будуть визначені певні дії щодо застосування того чи іншого роду сил.

"Якщо ми говоримо про Сили територіальної оборони, то, відповідно до функцій і завдань, які на них покладені, буде здійснюватися підготовка населення до національного спротиву, навчання", - сказав Домбровський.

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Він не виключає, що можуть бути якісь зміни у функціонуванні ТрО. "Якщо оцінка війни дасть нам розуміння, що в Силах територіальної оборони потрібно провести якісь зміни, то вони будуть проводитися", - сказав Домбровський.

Як повідомляв УНІАН, заступник начальника 4 центру рекрутингу Сил територіальної оборони Збройних сил України Ігор Швайка зазначав, що в Україні новобранців забезпечують всім необхідним ще у навчальних центрах.

Він зазначив, що ті часи, коли треба було самому купувати форму, або родичам відправляти якусь їжу військовим, минули.

Він зазначив, що в силах тероборони, людей одягають в навчальному центрі, а єдине чого не привезуть з собою, зазвичай, з нього, то це бронежилет і каска. За його словами, їх видають безпосередньо в частині.

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