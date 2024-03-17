Повістка - це уточнення, а не прямий рейс до армії.

У ТЦК та СП уточнили, чому іноді розсилають повістки людям з інвалідністю - тим, хто в цілому вважається непридатним до служби в армії, навіть в період повномасштабної.

Мету пояснили у Ковельському районному територіальному центрі комплектування (Волинська область). Там кажуть, що повістка - це не "прямий рейс" чоловіка на фронт.

Якщо її отримала людина з інвалідністю, значить, їй просто слід оновити про себе дані. Зазвичай саме з цієї причини вона отримує цей "білий білет".

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"Якщо громадянин отримав інвалідність після до призовної дільниці, не оновив відомості щодо свого стану здоров'я, або взагалі не став на облік до ТЦК та СП, у такому випадку в територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки про його інвалідність знати не можуть", - пояснили там.

Там нагадали, що згідно з постановою КМУ №1487 від 30 грудня 2022 року, будь-який чоловік, при зміні персональних даних (одруження, іншого стану здоров'я, народження чи всиновлення дити тощо), має повідомити про це ТЦК. Правове поле регламентує, що на це кожний має 7 днів.

Водночас оновлені дані про себе слід надати роботодавцю, а також ЦНАПу - усім органам, які уповноважені вести облік ваших даних.

У ТЦК нагадали: навіть якщо ВЛК (військово-лікарська комісія) каже, що людина придатна до служби в армії - її спершу вчать, а вже потім розподіляють у той чи інший підрозділ на фронт. В разі, якщо людина вже має бойовий досвід, вона все одно проходить злагодження у військовій частині, згадує свої навички, акцентує установа.

Працівник ТЦК пояснив як мобілізує українців

Один з працівників Черкаського територіального центру комплектування пояснив, наскільки важко йому у воєнний час роздавати повістки. Назар Коненко каже, що його щодня намагаються вивести на скандал один-два українці, створюючи конфліктні ситуації.

Чоловік пояснив журналістам, де саме і як саме роздає повістки. За словами Назара, зараза на фронті один захисник працює за трьох - нація має розуміти реальність, розуміти, що ЗСУ мають втрати, їх треба поповнювати.

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