В результаті катастрофи літака у вереснів загинули 26 курсантів та офіцерів.

Державне бюро розслідувань вручило підозри у справі катастрофи військового літака АН-26 на Харківщині. Зокрема, повідомлено про підозру командувачу Повітряних сил ЗСУ Сергію Дроздову, керівнику польотів і командиру військової частини у справі про катастрофу літака Ан-26 в Харківській області.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив начальник відділу головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок під час онлайн-брифінгу.

«На сьогодні нами вручено письмове повідомлення про підозру керівнику польотів військової частини А4104, який в цей день здійснював управління польотами, повідомлено про підозру командиру вказаної військової частини, який затверджував планові таблиці польотів з порушеннями, а також повідомлено про підозру командувачу Повітряних ЗСУ, який вчинив недбальство, яке спричинило вказану трагедію», - заявив він.

Трагедія Ан-26 в Харківській області

Увечері 25 вересня в Харківській області під Чугуєвом під час тренувальних польотів зазнав катастрофи військовий літак Ан-26, на борту якого було 27 осіб - військові льотчики і курсанти університету Повітряних сил ім. Кожедуба. Вижив тільки один курсант.

Державне бюро розслідувань назвало чотири версії катастрофи літака. Серед них - технічна несправність агрегатів літака, неналежне виконання обов'язків членами екіпажу, неналежне виконання службових обов'язків особами, які були відповідальними за управління польотами, і неналежне технічне обслуговування літака.

28 жовтня урядова комісія назвала причини катастрофи літака Ан-26Ш, головні з них - це відсутність дієвого контролю за організацією та виконанням польотів з боку посадових осіб Харківського університету, системні порушення правил виконання польотів.

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Автор: УНІАН