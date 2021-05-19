Трагічна смерть дитини уві сні: халатність медиків чи недогляд батьків

Трагедія у селі Глухи Старовижнівського району Волинської області сталася минулої п’ятниці, 14 травня. Той день поділив на «до» і «після» життя багатодітної родини. Проте, за словами матері дитини, цього могло і не статися, якби не халатність та байдужість медиків. Своєю чергою, лікарі запевняють, що не винні і все вчинили правильно. УНІАН дізнався подробиці цієї трагедії.

«Вона ще така малесенька була, чим завинила, що Господь її забрав від нас… Ще тиждень тому стрибала, сміялася, в піску бавилася, а тепер… Її вбили лікарі, і я не хочу і не можу мовчати, щоб цього не сталося з кимось іншим», – говорить мама дівчинки Катерина Курилюк, не стримуючи сліз.

Жінка не випускає з рук портрет своєї півторарічної Юліанки, яку поховала кілька днів тому. Розповідає, що 11 травня, надвечір, у її дитини раптово підвищилася температура.

«Коли я побачила на термометрі понад 40 градусів, дуже злякалася, адже вона ще дуже маленька. Тож негайно викликала нашого фельдшера, - розповідає УНІАН пані Катерина. – Це вже було близько 22:00. Та оглянула малу, сказала, що ніби трохи горло червоне, можливо, зубчик лізе. Але все одно це все не могло дати такої температури. Вона зробила їй укол і сиділа з нами десь до другої години ночі, чекала, поки спаде температура. Однак та не спадала».

Тоді занепокоєна мати зателефонувала до сімейного лікаря Наталії Карпенко. Але та відповіла, що «не повинна працювати цілодобово». Порадила їхати у лікарню і, за словами пані Катерини, кинула слухавку.

«Швидку» викликати не стали – вирішили, що власним транспортом буде швидше, тим більше, що дороги в селі далеко не ідеальні. Чоловік Катерини знайшов у селі автомобіль і вони вирушили у Старовижнівську районну лікарню. Однак там їх, схоже, не дуже чекали.

«Ми просиділи в приймальному відділенні хвилин десять, до нас ніхто не вийшов, - каже Катерина. – Лише коли я додумалася зателефонувати на «103», мовляв, ми у лікарні з хворою дитиною, вона «горить», після того до нас вийшла медсестра. Ще через якийсь час покликала чергового лікаря, це був анестезіолог. Він сказав, що нічого вдіяти не може, потрібно чекати дитячого лікаря».

Жінка каже, що аби збити температуру, у приймальному відділенні дитині «щось вкололи» і сказали чекати, поки жар спаде, а тоді, о 9 годині ранку, як відкриється поліклініка, зробити всі аналізи.

«Тобто я мала чекати до ранку, коли прийдуть всі лікарі? Було дуже холодно, ми пішли у машину», – обурюється пані Катерина.

Врешті ні з чим батьки з хворою дитиною повернулися додому. Наступного дня, за словами Катерини, температура у Юліаночки дещо спала – до 38,2 градуса. Але що робити далі, батьки дитини не знали – їхати у Ковель чи в Луцьк? Згідні були куди завгодно, проте на огляд потрібне було скерування сімейного лікаря. Та вона, як розповідає Катерина Курилюк, слухавки вже не брала.

«Наступного дня ми поїхали в сусіднє село Дубечне, в тамтешній амбулаторії зробили аналізи, вони були в нормі, нічого не показали», - каже мама загиблої дівчинки.

Проте в ніч на п’ятницю, 14 травня, дитини не стало. Вона померла тихо, уві сні…

Зараз батьки Юліани у розпачі, адже, з їх слів, лікарі намагаються перекинути провинну в смерті доньки на них.

«Вони прикриваються, як можуть, намагаються у всьому зробити винною мене», - каже пані Катерина.

У свідоцтві про смерть дитини вказаний діагноз, встановлений після розтину: «Легенево-серцева недостатність. Двостороння дольова пневмонія». Мати дівчинки переконана, що трагедії можна було уникнути, якби сімейна лікарка Наталія Карпенко, з якою уклали декларацію, не відмовилась оглянути дитя. Також вона звинувачує у смерті своєї дівчинки чергову медсестру приймального відділення лікарні, яка, на її думку, неналежно зреагувала і не викликала педіатра, не зробили флюорографію.

Натомість директор КНП «Старовижівська багатопрофільна лікарня» Тетяна Свіржевська всі звинувачення відкидає.

«Вони приїхали в лікарню о 4:45 12 травня власним транспортом. Батькам радили госпіталізувати дитину, проте вони відмовилися, бо, мовляв, в сім’ї ще є чотиримісячне немовля. Дитині медсестра зробила жарознижуючу ін’єкцію. Тоді мама взяла дитину на руки і пішла в машину. Відмови від госпіталізації вони не підписали, ми потім складали акт підтвердження відмови пацієнта від госпіталізації».

Заперечує свою провину у трагедії й сімейна лікарка Наталія Карпенко.

«Так, Катерина телефонувала до мене посеред ночі, що в дитини висока температура. А що я могла вдіяти? Тому порадила їхати у лікарню – там спеціалісти, обладнання, реанімація, аналізи зроблять, обстежать. І неправда те, що я не відповідала потім на телефонні дзвінки. Вночі ж додзвонилися? І вже вранці 14 травня до мене телефонував їхній родич, сказав, що Юліаночка померла, а з чотиримісячним немовлям вони їдуть в лікарню. Я теж відповіла на дзвінок. Навіть якби в мене був вимкнений телефон чи пропустила дзвінок, я обов’язково передзвонюю», - розповіла вона УНІАН.

Зараз Катерина Курилюк з двома іншими дітьми (12-річним сином і 4-місячною донькою) у лікарні – каже, в дітей виявили пневмонію, бронхіт і поклали на обстеження. Але жінка вважає, що цим медики хочуть лише загладити свою провину у смерті півторарічної дочки. Мовляв, перестраховуються...

Тим часом у поліції за фактом смерті дитини відкрили два кримінальні провадження. Про це УНІАН повідомила провідний інспектор сектору комунікації Головного управління Національної поліції у Волинській області Марина Балдич: «До нас звернулася мама дитини і повідомила про смерть дівчинки і про недбалість медиків».

«Наразі триває досудове розслідування, призначено судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті дитини», - додала Балдич.

За її інформацією, відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ «Умисне вбивство» з приміткою «Раптова смерть». А також відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 140 ККУ «Неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником».

Мирослава Бзікадзе

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