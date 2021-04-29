Більша кількість опитаних (29%) планує відвідати храми під час богослужіння в неділю.

Попри локдаун і обмеження, третина українців має намір відвідати храм на Великдень. Ця частка вища в Західному регіоні (38%) і серед старших поколінь (34%).

Про це свідчать дані опитування, опублікованому дослідницькою компанією Gradus Research.

Більша кількість опитаних (29%) планує відвідати храми під час богослужіння в неділю, 5% - у Великий четвер, 4% - у Велику п'ятницю і 4% - у Велику Суботу.

Також дані опитування показали, що серед міського населення України продовжує зростати частка опитаних, які не ідентифікують себе до певної конфесії, вважаючи себе в цілому православними. На запитання про церкву чи віросповідання, до яких себе відносять українці, майже 32% відповіли «до православної церкви (без розподілу на конфесії)». Цей показник зріс порівняно з 2020 роком (26%).

Крім того, варто відзначити зростання парафіян Православної церкви України - від 8% у 2020 році до 16% у 2021 і зменшення респондентів, які віднесли себе до Української Православної церкви Київського Патріархату від 25% (в 2020) до 17%(в 2021) і Московського Патріархату - від 11% до 7%.

Як показало дослідження, Великдень для українців - не стільки релігійне свято, скільки культурний феномен, можливість зібратися сім'єю. Так, Великдень святкують і ті респонденти, які не вірять в Бога. Серед опитаних 91% планують святкувати, при цьому відповіли, що вірують - 70%.

Gradus також з'ясував ставлення українців до літургій в онлайн-форматі: таку можливість вважають гарною ідеєю 46% респондентів. Середня оцінка, як і минулого року, 7,5 балів з 10 можливих. Це говорить про те, що в умовах пандемії церква теж діджиталізується.



Понад 40% українців скористалися діджитал-послугами церкви за останній рік. Найчастіше опитані дивилися літургію онлайн - 23%. Також серед популярних онлайн-заходів: відвідування офіційних сайтів церкви - 11%, підписка на соціальні мережі храмів і священиків - 11%, пожертвування онлайн - 7% і спілкування через месенджери зі священиками - 3%.

***Дослідження було проведено соціологічною компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку. Онлайн-панель Gradus відображає структуру населення міст розміром понад 50 000 жителів у віці 18-60 років за статтю, розміром населеного пункту і регіону. Період проведення поля: 23 квітня 2021, розмір вибірки: 1001 респондент.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко