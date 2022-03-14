У 8 областях частково у громадах освітній процес розпочався, а частково продовжено канікули.

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що сьогодні у більшості областей після вимушених канікул відновлено освітній процес.

Про це повідомляється на сайті МОН.

"Отже, за інформацією департаментів освіти і науки військових адміністрацій, навчання стартувало у 13 областях. Форма освітнього процесу залежить від безпекової ситуації у кожному регіоні, територіальній громаді окремо і вона обов’язково погоджена з військовою адміністрацією", - зазначив Міністр.

У 8 областях частково у громадах освітній процес розпочався, а частково продовжено канікули.

У 4 областях, де безпекова ситуація не дозволяє, навчання призупинено.

Сергій Шкарлет також нагадав, що для дистанційного навчання здобувачі освіти та вчителі можуть використовувати національну електронну платформу "Всеукраїнська школа онлайн", на якій розміщено уроки з усіх шкільних предметів для учнів 5-11 класів, та вона є постійно доступною.

Важливо, що платформа ВШО є доступною за межами України і її використовують у понад 120 країнах світу. Тому діти з України, які тимчасово евакуйовані, можуть користуватися нею і продовжувати навчання відповідно до українських освітніх програм.

Крім того, Міністерство освіти і науки України спільно з компанією Google Україна створили Всеукраїнський онлайн розклад.

Також сьогодні стартував освітній проєкт "Навчання без меж" – спільний проєкт Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної політики, українських телеканалів ПЛЮСПЛЮС, "Піксель" та "Суспільне", а також платформ онлайн-телебачення MEGOGO, Київстар ТБ, 1+1 video та sweet. tv.

Проєкт передбачає трансляцію відеоуроків для школярів 5-11 класів, які залишаються у регіонах, де є проблема недостатньо якісного зв'язку та доступу до інтернету.

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