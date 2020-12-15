Активісти руху #SaveФОП cпробували поставити на Майдані Незалежності намети, однак поліція їм завадила. Між протестувальниками та правоохоронцями стались сутички.
Стрім з Майдану незалежності веде активіст Ольга Гурська. За словами учасників акції протесту, силовики застосували силу та сльозогінний газ. Зі сцени повідомляють про постраждалих.
Активісти намагаються сформувати живий ланцюг, аби все ж встановити намети.
Протести ФОПів 15 грудня
- В урядовому кварталі Києва сьогодні з ранку проходить акція представників малого бізнесу. Рух на вулиці Грушевського перекрито.
- Учасники акції вимагають від Ради розглянути і прийняти запропоновані законопроекти по спрощеному оподаткуванню для ФОПів. Вони також протестують проти можливого локдауну.
Що було раніше
Українські підприємці руху #saveФОП регулярно влаштовують протести, вимагаючи залишити спрощену систему оподаткування без касових апаратів.
Верховна Рада 1 грудня прийняла закон, що передбачає відстрочку використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року
Проте, протестувальників цей законопроект не задовольнив, вони продовжують протести, вимагаючи більш значних поступок.
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