За словами учасників акції протесту, силовики застосували силу та сльозогінний газ.

Активісти руху #SaveФОП cпробували поставити на Майдані Незалежності намети, однак поліція їм завадила. Між протестувальниками та правоохоронцями стались сутички.

Стрім з Майдану незалежності веде активіст Ольга Гурська. За словами учасників акції протесту, силовики застосували силу та сльозогінний газ. Зі сцени повідомляють про постраждалих.

Активісти намагаються сформувати живий ланцюг, аби все ж встановити намети.

Протести ФОПів 15 грудня

В урядовому кварталі Києва сьогодні з ранку проходить акція представників малого бізнесу. Рух на вулиці Грушевського перекрито.

Учасники акції вимагають від Ради розглянути і прийняти запропоновані законопроекти по спрощеному оподаткуванню для ФОПів. Вони також протестують проти можливого локдауну.

Що було раніше

Українські підприємці руху #saveФОП регулярно влаштовують протести, вимагаючи залишити спрощену систему оподаткування без касових апаратів.

Верховна Рада 1 грудня прийняла закон, що передбачає відстрочку використання касових апаратів підприємцями на спрощеній системі оподаткування до 1 січня 2022 року

Проте, протестувальників цей законопроект не задовольнив, вони продовжують протести, вимагаючи більш значних поступок.

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Автор: Дмитро Захаров