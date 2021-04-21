Операція тривала чотири години / фото pixabay
У Черкаському обласному кардіологічному центрі успішно прооперували 91-річного чоловіка.
Читайте також"Зник на очах у друзів": у Вінниці 10 днів шукають хлопця (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Це найстарший пацієнт, і черкаські кардіохірурги підозрюють, що не лише їхнього закладу.
Оперували Бориса Грицевського на відкритому серці і пацієнт уже готується додому.
Операція тривала чотири години. Лікарі кажуть, що дуже непокоїлися через поважний вік чоловіка.
У Черкаському кардіологічному центрі успішно прооперували 91-річного чоловіка
Вас також можуть зацікавити новини
- У Черкасах підліток прострелив собі голову в тирі (відео)
- Степанов розповів, якою бачить зарплату українських лікарів
- Лікарі розповіли про стан новонародженого, знайденого біля колій у Кам'янському
- Серце праворуч: у Львові хірурги врятували малюка з вродженими вадами
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram