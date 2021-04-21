Лікарі дуже непокоїлися через поважний вік чоловіка.

У Черкаському обласному кардіологічному центрі успішно прооперували 91-річного чоловіка.

Читайте також"Зник на очах у друзів": у Вінниці 10 днів шукають хлопця (відео)Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Це найстарший пацієнт, і черкаські кардіохірурги підозрюють, що не лише їхнього закладу.

Оперували Бориса Грицевського на відкритому серці і пацієнт уже готується додому.

Операція тривала чотири години. Лікарі кажуть, що дуже непокоїлися через поважний вік чоловіка.

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Автор: Людмила Жерновська