В Україні вдосконалили механізм надання покращеного харчування військовослужбовцям навіть у цивільних лікарнях.
Відповідну постанову ухвалив Уряд, передає Міноборони. "Кожен захисник, який ризикує життям заради свободи, заслуговує на найкращі умови для відновлення. Ми не лише забезпечуємо військових необхідним доглядом, а й працюємо над тим, щоб кожен з них відчував підтримку та повагу. Ця ініціатива - наша відповідь на їхню самовідданість і мужність", - зазначив заступник міністра оборона бригадний генерал Сергій Мельник.
Харчування у цивільних лікарнях для військових буде за спецраціоном, який визначає перелік продуктів, їх кількість та вагу, необхідну для одного військового на добу, з урахуванням специфічних потреб організму під час відновлення.
"Розрахунок вартості такого харчування здійснюється на основі спеціального Каталогу продуктів, затвердженого Міноборони", - йдеться у повідомленні.
Забезпечення військових
У проєкті державного бюджету на 2025 рік не передбачено індексацію оплати праці військовослужбовців, проте гроші на це можна було б знайти, перерозподіливши їх з інших програм, сказала народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.
Рівень зарплати військового залежить від його посади та задач, які він виконує. За словами військовослужбовця Кирила Сазонова, ця сума може варіюватися від 20 до 190 тис. грн на місяць.