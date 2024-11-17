Харчування у цивільних лікарнях для захисників буде за спецраціоном.

В Україні вдосконалили механізм надання покращеного харчування військовослужбовцям навіть у цивільних лікарнях.

Відповідну постанову ухвалив Уряд, передає Міноборони. "Кожен захисник, який ризикує життям заради свободи, заслуговує на найкращі умови для відновлення. Ми не лише забезпечуємо військових необхідним доглядом, а й працюємо над тим, щоб кожен з них відчував підтримку та повагу. Ця ініціатива - наша відповідь на їхню самовідданість і мужність", - зазначив заступник міністра оборона бригадний генерал Сергій Мельник.

Харчування у цивільних лікарнях для військових буде за спецраціоном, який визначає перелік продуктів, їх кількість та вагу, необхідну для одного військового на добу, з урахуванням специфічних потреб організму під час відновлення.

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"Розрахунок вартості такого харчування здійснюється на основі спеціального Каталогу продуктів, затвердженого Міноборони", - йдеться у повідомленні.

Забезпечення військових

У проєкті державного бюджету на 2025 рік не передбачено індексацію оплати праці військовослужбовців, проте гроші на це можна було б знайти, перерозподіливши їх з інших програм, сказала народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Рівень зарплати військового залежить від його посади та задач, які він виконує. За словами військовослужбовця Кирила Сазонова, ця сума може варіюватися від 20 до 190 тис. грн на місяць.

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