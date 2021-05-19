Місцева волонтерка замовила 25 ліжок з матрацами та чотири маленьких ліжка для немовлят.

У Дніпрі волонтерка попросила друзів привітати її з днем народження грошовими переказами. У такий спосіб вже вдалося зібрати понад 50 тис. грн.

Як йдеться в сюжеті ТСН, відома у Дніпрі волонтерка Олександра Сова-Тимощенкова у свій день народження зібрала понад 50 тис. грн. За ці кошти на місцевому заводі медичних меблів волонтерка замовила 25 ліжок з матрацами та чотири маленьких ліжка для немовлят.

У лікарні кажуть, що бюджетні кошти передусім витрачають на медикаменти та апаратуру, тож на оновлення меблів не вистачає. Загалом лише тут з початку пандемії допомогли 450 малюкам з коронавірусом.

Читайте такожУ Дніпрі від коронавірусу помер відомий гуморист та ведучийВолонтерка розповідає, таке святкування дня народження вже стало для неї традицією. Торік вона у такий спосіб придбала меблі для реанімації обласної дитячої лікарні, а позаторік – шлагбаум, аби швидка допомога могла безперешкодно доправляти пацієнтів до приймального відділення.

"Подруга одна із Азії перевела кошти на ліжка. Деякі чиновники потруху переводять, мені це приємно. Квіти постоять і зав'януть. А тут буде пам'ять. Люди спільно зробили. Ліжечка будуть для діток", - говорить Олександра Сова-Тимощенкова.

"Деякі за радянських часів, деякі вже були придбані після. Але все ж таки вони давно потребують заміни. Дуже важливо, щоб діточкам було комфортно вже сьогодні, тому ми дуже вдячні", - говорить керівник дитячої лікарні №6 Ліна Чергінець.

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Автор: Ірина Погоріла