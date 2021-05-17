Сьогодні стало відомо про смерть відомого в Дніпрі радіоведучого і гумориста Олександра Летичевського.
Про смерть ведучого повідомив Ігор Рувинський: "Сьогодні вночі не стало Саші Летичевського. Царства Небесного. Хороша була людина. Світла. Добре прожив життя", - написав він.
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Зазначимо, що ще 30 квітня Олександр Летичевський повідомив, що потрапив до лікарні з коронавірусом.
"Анекдотів поки не буде. Я в лікарні з COVID-19", написав він. Пізніше він додав, що перебуває в реанімації: "Я дихаю, пишу і читаю. Правда все це з реанімації".
Олександру Летичевському було 60 років.
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