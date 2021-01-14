Дерево прикрасили святковим дощиком і маленькими кульками.

Старий Новий Рік відсвяткували під водою в Дніпропетровській області. Там новорічну ялинку встановили на дні покинутого кар'єру.

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Як повідомляється, вечірку на глибині влаштували дайвери. У карнавальних шапочках і в водолазному спорядженні вони пірнули на дно затопленого кар'єру, там встановили ялинку.

Дерево прикрасили святковим дощиком і маленькими кульками. Прикраси закріпили міцно, щоб їх не знесло водою.

Щоб не забруднювати навколишнє середовище, ялинку обіцяють через деякий час прибрати.

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Автор: УНІАН