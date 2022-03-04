Важливо в цій ситуації не піддаватися паніці і намагатися вибратися так, щоб не погіршити ситуацію.

Рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій України опублікували пам'ятку з інструкцією, що робити, якщо стався обвал будинку.

Якщо є можливість звернутися до людей, то потрібно покликати на допомогу і чекати, поки обвал будинку розгребуть. У такій ситуації головне - не піддаватися паніці.

У разі, якщо вас ніхто не чує, першим кроком буде спроба звільнити руки і ноги, якщо вони виявилися заблоковані через обвал. Потім слід оцінити обстановку навколо, щоб в разі пересування і спроб вибратися не погіршити ситуацію.

ДСНС радить акуратно почати розгрібати завал в місці, де, ймовірно, можна вибратися, проте намагатися не зачепити тих елементів, на яких все тримається.

Якщо не впевнені в своїх силах-кличте на допомогу. Якщо немає можливості покликати / зателефонувати, почніть стукати по трубах, батареях, металевих предметах, які створюють шум.

Рятувальники нагадують про те, що перебуваючи біля споруди, де стався обвал, важливо тверезо оцінювати обстановку і не намагатися допомогти, ризикуючи власним життям.

Нагадаємо, 4 березня Росія завдала потужного удару по Житомиру і зруйнувала там школу. Інформації про жертви і постраждалих поки немає.

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