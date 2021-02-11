Служба безпеки раніше попередила про те, що проводитиме в Харкові контрдиверсійні навчання.

Низку центральних вулиць Харкова перекрито у зв'язку з навчаннями СБУ. У місті утворилися величезні затори.

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Про це повідомляє Status Quo. Про проблеми з рухом водії повідомляють в соцмережах - вулицею Пушкінською і Дарвіна проїхати майже неможливо. Крім того, на вулиці Сумській в районі Оперного театру сталася потрійна ДТП.

Зазначається, що СБУ раніше попередила про те, що проводитиме в Харкові контрдиверсійні навчання. Як повідомив начальник прес-центру управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула, навчальні операції проводитимуться з 9 по 12 лютого. Їх мета - відпрацювання диверсійних дій на території Харкова та Харківської області.

"Мета тренувань - забезпечення ефективного реагування державної антитерористичної системи на загрози вчинення терористичного акту або диверсії, а також мінімізації їх наслідків. Приносимо вибачення за тимчасові незручності і просимо харків'ян і гостей міста з розумінням поставитися до необхідності проведення протидиверсійних тренувань", - говорилося в повідомленні СБ.

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Автор: УНІАН