Правоохоронцю загрожує покарання до 7 років позбавлення волі.

Слідчі Державного бюро розслідувань викрили організовану злочинну групу, яку очолював оперуповноважений одного із відділів управління Служби безпеки України в Харківській області.

Читайте такожУ Києві поліцейські "кришували" притониПро це повідомляється на сайті ДБР.

За даними слідства, правоохоронець, з метою наживи, організував злочинне угруповання із чітким розподілом ролей співучасників, яке займалося вимаганням із застосуванням насильства.

«Так, у травні 2019 року, знаючи, що у одній із лісосмуг Харкова знаходиться так звана «закладка», 6 членів групи влаштували засідку. Коли ж до вказаного місця підійшов громадянин і забрав речовину, його почали бити. Погрожуючи фізичною розправою та кримінальною відповідальність вимагали 100 тис. грн», - йдеться у повідомленні.

Через те, що вказаної суми потерпілий не мав, наступного дня його відвезли до нотаріуса, де засвідчили фіктивний договір позики на вказану суму.

«Також, реалізовуючи свій злочинний умисел по відпрацьованій схемі, члени групи вдруге влаштували засідку. У чергової жертви вимагали 3 тис. дол. Потерпілий вирішив виконати незаконні вимоги і сплатив 57 тис. грн», - додали в ДБР.

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Працівник СБУ підозрюється у вимаганні чужого майна з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 189 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення підозрюваного від займаної посади.

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Автор: Світлана Макринська