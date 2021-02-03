До функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання, посадовці яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.

У Харкові кіберфахівці Служби безпеки України припинили діяльність потужного конвертаційного центру, загальний обіг коштів якого складав понад 5 млрд грн.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що до функціонування конвертцентру були залучені фіктивні суб’єкти господарювання, посадовці яких вносили неправдиві відомості до Єдиного реєстру податкових накладних.

"Вони фактично проводили безтоварні операції, тобто здійснювали так звану податкову "скрутку", що спричинило збитки держбюджету в особливо великих розмірах", - йдеться в повідомленні.

У ході проведення масштабних обшуків в офісних приміщеннях, місцях проживання фігурантів, автомобілях та банківських установах правоохоронці виявили необліковані 7 млн грн.

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Також вилучено понад 50 печаток фіктивних підприємств, їхні установчі документи, фінансово-господарську документацію, електронні носії інформації та інші документи, що підтверджують протиправну діяльність. Тривають слідчі дії.

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Автор: Світлана Макринська