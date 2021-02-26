Саме 26 лютого сім років тому у Сімферополі відбувся 20-тисячний мітинг проти окупації Росією Криму.

Сьогодні 7-ма річниця окупації Криму. Щоб нагадати, що Крим – це Україна і підтримати тих, хто живе на окупованому півострові, херсонці вийшли на площу Свободи.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Учасники акції підпалили велику матрьошку та опудало Путіна у середмісті.

А у Генічеському районі, який межує з окупованим півостровом, влаштували символічний автопробіг та пройшлися ходою через КПП «Чонгар», піднявши український прапор.

Саме 26 лютого сім років тому у Сімферополі відбувся 20-тисячний мітинг, організований Меджлісом, на якому люди висловилися проти намірів Росії окупувати Крим. Проте наступного дня усі державні установи вже були захоплені «зеленими чоловічками».

День спротиву окупації Криму

Президент Володимир Зеленський запровадив 26 лютого в Україні День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя як щорічної пам'ятної дати з метою вшанування мужності і героїзму громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території — в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, у відстоюванні територіальної цілісності України, з нагоди відзначення річниці від проведення 26 лютого 2014 року в місті Сімферополі мітингу на підтримку територіальної цілісності України за участю кримських татар, українців та представників інших національностей.

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Автор: УНІАН