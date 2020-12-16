Учасники акції вимагають від уряду переглянути бюджет на 2021-й рік і закликають закласти в нього більшу суму на виплати працівникам медичної галузі.

У Києві на Майдані Незалежності близько 20 медиків вимагають від влади збільшити на наступний рік оплату праці.

Читайте такожВ Україні зарплату медиків можуть прив'язати до прожиткового мінімумуЯк передає кореспондент УНІАН, більшість медиків одягнені у червоні куртки з написами "Екстрена медична допомога".

Серед учасників акції є фельдшери. Вони повідомили, що приїхали з Білої Церкви.

Медики вимагають від уряду переглянули бюджет на 2021-й рік і закликають закласти в нього більшу суму на виплати працівникам медичної галузі.

Вони тримають транспаранти з написами "Почуйте міністра МОЗ Степанова М.В.", "Оце бюджет? Одна ганьба. Грошей для медиків нема", "З 1 січня у лікарнях будуть працювати депутати", "Медикам гідні бюджет та зарплати або геть, депутати" та інші.

Учасники акції заявляють, що мають намір сьогодні передати свої вимоги в Кабінет міністрів. Вони не згодні з тим, що їхні низькі зарплати передбачається збільшити лише на 30%. Вони стверджують, що у бюджеті на 2021 рік вдвічі менше передбачено коштів від тієї суми, якої потребує медична система країни.

Медики стоять на Майдані окремо від малих підприємців, які проводять свій мітинг протесту.

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Автор: Віталій Саєнко