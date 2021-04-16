Кличко наголосив, що міська влада розробляє додаткові епідобмеження на Великодні свята, щоб уникнути інфекційного вибуху.

Карантин у Києві можуть посилити на Великдень і травневі свята. Місто вже готує додаткові заходи, щоб попередити інфекційний вибух.

Як передає кореспондент УНІАН, на цьому наголосив Київський міський голова Віталій Кличко під час онлайн-брифінгу.

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«Все буде залежати від динаміки захворюваності і від заповненості ліжок у лікарнях столиці - в першу чергу, обладнаних подачею кисню. Поки що говорити про поліпшення ситуації зарано. Бо, як бачимо, не зменшується ні кількість нових випадків інфікування, ні кількість госпіталізованих у тяжкому стані. І збільшується кількість смертей. Також в лікарнях досі велика кількість тяжких хворих, які потребують кисневої підтримки», - наголосив Кличко.

Він зазначив, що запровадження суворих обмежень дозволило дещо стабілізувати ситуацію, але вона залишається складною.

«Саме тому ми подовжили дію карантину. І тепер багато чого залежить від самих киян. Від того, наскільки вони свідомі і дбають про своє здоров’я, наскільки дотримуються простих, але таких важливих правил. На жаль, не всі це розуміють», - підкреслив мер.

Він додав, що рішення про послаблення обмежень буде ухвалювати комісія з надзвичайних ситуацій міста, до складу якої входять фахівці різних сфер, в тому числі й медики – інфекціоністи та епідеміологи.

«У нас попереду Великодні свята. І ми вже готуємо додаткові протиепідемічні заходи та норми, аби після свят не сталося інфекційного вибуху. Ці правила розробляє комісія з надзвичайних ситуацій міста. І до Великодня ми їх оприлюднимо», - сказав Кличко.

Зазначимо, православний Великдень цього року відзначається 2 травня.

Карантин в Україні: що відомо

Нагадаємо, сьогодні міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в уряді не будуть ініціювати нових обмежень на великодні та травневі свята.

"Ми не плануємо змін в наш адаптивний карантин, де все чітко викладено. Він працює. Ми це бачимо зараз, як би його безапеляційно не намагалися критикувати. Але всі ми побачили, що він є повністю дієвим", - заявив міністр.

До цього повідомлялося, що у Київській міській державній адміністрації розраховують, що через два тижні Київ вийде з "червоної зони" карантину з максимальними обмеженнями.

Коронавірус у Києві: що відомо

У Києві минулої доби було зафіксовано 1609 нових випадків COVID-19, від ускладнень коронавірусної хвороби за добу померли 49 людей. Усього за період пандемії в столиці зареєстрований 4121 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання в місті на сьогодні 183300.

Одужали минулої доби в Києві 1156 людей. Усього коронавірусну хворобу подолали 114396 мешканців столиці.

Міський голова підкреслив, що великою залишається кількість летальних випадків від вірусу в столиці, з початку цього тижня – за 5 діб – у Києві померла 231 людина.

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Автор: Вікторія Гордієнко