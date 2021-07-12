Захисники будівлі мали зустрітися із представниками забудовника і вимагали зупинити демонтаж, але той відмовився.

У центрі Києва на вулиці Січових Стрільців почали зносити модерністичну будівлю навчально-методичного павільйону "Квіти України".

Про це йдеться у повідомленні спільноти "Збережемо Квіти України" у Facebook.

Активісти вказують, що вночі на загороженій території з’явилася будівельна техніка, а вже вранці понеділка почалися роботи із руйнування фасаду. Захисники будівлі мали зустрітися із представниками забудовника і вимагали зупинити демонтаж, але той відмовився.

У червні активісти повідомляли, що "власники будівлі мають намір здійснити "реконструкцію з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом".

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"Квіти України" - будівля та власник

Навчально-методичний павільйон "Квіти України" - унікальна будівля в стилі модернізм архітектора Миколи Левчука.

Проект отримав нагороду Спілки архітекторів України, як кращий архітектурний твір 1985 року. До минулого року в ньому розміщувався супермаркет.

Забудовник Олексій Пишний планує реконструювати будівлю під офісний центр з підземним паркінгом. На ньому хочуть зробити надбудову і скляне оформлення.

Замовник реконструкції - ПрАТ "Квіти України".

Власник будівлі - Rockwill Group. Вартість проекту - 20 мільйонів доларів.

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Автор: Денис Прядко