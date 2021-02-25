150 імен – це про друзів, міста і персонажів Лесі Українки.

До ювілею Лесі Українки в Києві презентували мистецький проект «Леся Українка: 150 імен». Це арт-простір в Українському домі.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Упорядники створили виставку так, щоб поетесу та драматурга Ларису Косач люди відкрили по-новому. А тим більше молодь, яка має побачити класика літератури сучасною жінкою.

150 імен – це про друзів, міста і персонажів Лесі Українки. Куратором виставки став галерист Павло Гудімов. Експозицію зібрали у тридцяти музеях та фондах. Там і про особисте життя Лесі, про її творчість і оточення.

В рамках проекту презентували оперу Влада Троїцького, у якій Леся Українка і лірична, і водночас бунтарська.

«150 імен – це практично метафора, яка дає зрозуміти багатогранність Лесі. Це 150 подорожей, 150 друзів, 150 героїв, які вона вигадала. Але це так само сотні тих, хто надихався Лесею», – розповів мистецтвознавець Павло Гудімов.

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Сьогодні виповнюється 150 років від дня народження Лесі Українки.

У 2021 році ювілей письменниці буде святкуватися на державному рівні за указом Володимира Зеленського. Міністерство культури та інформаційної політики запустило сайт "Леся Українка: 150 імен", де з'явиться перелік всіх заходів на честь поетеси, а також унікальні малюнки і брендинг з Лесею, які можна буде завантажити.

Серед інших заходів також планується дискусії на Радіо Леся та Косач Talks, експозиції та перформанс, а також представлення повного нецензурованого видання творів Лесі Українки у 14 томах.

Ювілейні заходи будуть проводитися кілька днів і їх можна буде відвідати в Українському домі (вул. Хрещатик, 2).

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Автор: УНІАН