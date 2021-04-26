Жінка наразі проходить лікування, тварина загинула.

У Голосіївському районі столиці виявлено лисицю, яка загинула від сказу.

Про це повідомляє прес-служба Головного управління ДСНС у Києві.

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Згідно з повідомленням, 19 квітня у відділ по боротьбі зі сказом тварин Об’єднання ветеринарної медицини був доставлений труп лисиці.

З’ясовано, що 17 квітня тварина забігла на подвір’я у Голосіївському районі та сховалась під дошками. Того ж дня лисиця вкусила жінку, яка проходила повз цих дошок, після чого тварина знову сховалась. Наступного дня було виявлено труп лисиці.

Під час дослідження трупа було виявлено, що тварина загинула від сказу.

Жінка, яку вкусила лисиця, отримує лікування.

У прес-службі управління ДСНС нагадали, що Київ з усіх боків межує з лісопарковими зонами, які мають численні резервуари збудника сказу (лисиці, єнотовидні собаки). Фахівці рекомендують щорічно робити домашнім тваринам щеплення від сказу.

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Автор: Інна Андаліцька