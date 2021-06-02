У військовослужбовця залишилися дружина та трирічна донька.

Помер сержант 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Денис Позіхайлов, який боровся з онкологічною хворобою.

Про смерть військовослужбовця повідомляється на Facebook-сторінці бригади.

«Морський піхотинець, учасник бойових дій на сході України, надійний товариш, фахівець своєї справи, люблячий чоловік та батько виконував завдання в районі операції Об’єднаних сил, але підступна хвороба застала його зненацька…», – говориться у повідомленні.

Зазначається, що військовослужбовець з 11 травня 2021 року проходив лікування у Національному військово-медичному клінічному центрі «ГВКГ» у місті Київ.

«1 червня 2021 року о 04:00 ранку у відділенні реанімації та інтенсивної терапії на 27 році життя серце Дениса зупинилося. У нього залишилася дружина та трирічна донька», – зазначили у бригаді.

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Автор: Катерина Шварц