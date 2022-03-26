Буде проводиться видача готових документів та надання консультацій із загальних питань.

Із понеділка, 28 березня, відновлюють роботу центри надання адміністративних послуг міста Києва.

Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник у Facebook.

Центри працюватимуть з 10:00 до 16:00.

Буде проводиться видача готових документів та надання консультацій із загальних питань.

Інформацію щодо роботи ЦНАП, готовності та можливості отримання ID-картки, закордонного паспорта громадянина України, посвідок на постійне та тимчасове проживання, поданих через центри надання адміністративних послуг міста Києва, можна отримати за номерами call-центру ЦНАП: 044 202 60 38; 044 202 60 39.

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