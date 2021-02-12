Екс-керівництво заводу діяло за змовою з менеджерами кількох комерційних структур.

Співробітники СБУ заблокували незаконне привласнення нерухомості на 4 мільйони доларів у Києві.

Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

Оперативники спецслужби встановили, що організатори оборудки, серед яких екс-керівництво заводу з державною часткою 81,9%, діяли за змовою з менеджерами кількох комерційних структур.

"Зловмисники незаконно заволоділи нерухомістю заводу площею 6 тисяч квадратних метрів. Під час оформлення документації ділки штучно оцінили її у 1,5 мільйона гривень. Натомість ринкова вартість подібних об’єктів із землею у Печерському районі Києва становить приблизно 4 млн дол.", - йдеться в повідомленні.

Співробітники СБУ викрили оборудку. На місці нерухомості здійснюється будівництво готельного комплексу із рестораном та казино.

Правоохоронці провели обшуки за адресами проживання фігурантів та офісних приміщеннях. Учасникам групи повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах організованою групою) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Наразі судом накладено арешт на будівлю. Готуються цивільні позови до суду для повернення майна для відшкодування збитків, завданих державі.

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Як повідомили у прес-службі прокуратури Києва, підозрюваними є колишній голова правління ПАТ "Дослідний завод зварювального устаткування Інституту електрозварювання ім. Е.О. Патона", член правління заводу та директор однієї з юридичних осіб.

Слідством встановлено, що службові особи заводу привласнили об’єкт нерухомості, розташований за адресою Саперне поле, буд. 9а. Сума збитків становить понад 20 млн гривень.

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Автор: Дмитро Хилюк