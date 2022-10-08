Тепер у столиці працює 12 ресторанів McDonald's.

У Києві відновили роботу ще два ресторани мережі швидкого харчування McDonald's.

Заклади на вулиці Євгена Сверстюка, 1, а також на Проспекті перемоги, 138 відкрили двері для відвідувачів.

Тепер у столиці працює 12 ресторанів McDonald's. Раніше відновили роботу філіали за такими адресами:

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просп. Гагаріна, 2-А

просп. Бажана, 3-Б

вул. Михайла Гришка, 7

вул. Теодора Драйзера, 4

вул. Вишгородська, 33-А

вул. Велика Васильківська, 22

просп. Броварський, 27

просп. Академіка Палладіна, 7-А

просп. Леся Курбаса, 19-А

просп. Оболонський, 26-А

Повернення McDonald's в Україну: що треба знати

Після початку повномасштабної війни американська корпорація пішла з України. Але 20 вересня відновила роботу. Спершу запрацював McDelivery і це паралізувало кур'єрську доставку Glovo.

Під час повітряної тривоги заклади зачиняються. Після відбою повітряної тривоги приблизно треба 60 хвилин ресторану на поновлення своєї роботи. Всередині ресторани працюють із 9.00 до 21.00.

Зараз компанія готується до повернення і в інші українські міста.

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