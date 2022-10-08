У Києві відновили роботу ще два ресторани мережі швидкого харчування McDonald's.
Заклади на вулиці Євгена Сверстюка, 1, а також на Проспекті перемоги, 138 відкрили двері для відвідувачів.
Тепер у столиці працює 12 ресторанів McDonald's. Раніше відновили роботу філіали за такими адресами:
Відео дня
просп. Гагаріна, 2-А
просп. Бажана, 3-Б
вул. Михайла Гришка, 7
вул. Теодора Драйзера, 4
вул. Вишгородська, 33-А
вул. Велика Васильківська, 22
просп. Броварський, 27
просп. Академіка Палладіна, 7-А
просп. Леся Курбаса, 19-А
просп. Оболонський, 26-А
Повернення McDonald's в Україну: що треба знати
- Після початку повномасштабної війни американська корпорація пішла з України. Але 20 вересня відновила роботу. Спершу запрацював McDelivery і це паралізувало кур'єрську доставку Glovo.
- Під час повітряної тривоги заклади зачиняються. Після відбою повітряної тривоги приблизно треба 60 хвилин ресторану на поновлення своєї роботи. Всередині ресторани працюють із 9.00 до 21.00.
- Зараз компанія готується до повернення і в інші українські міста.