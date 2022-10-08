Всередині ресторани працюють із 9.00 до 21.00 / фото REUTERS

У Києві відновили роботу ще два ресторани мережі швидкого харчування McDonald's.

Заклади на вулиці Євгена Сверстюка, 1, а також на Проспекті перемоги, 138 відкрили двері для відвідувачів.

Тепер у столиці працює 12 ресторанів McDonald's. Раніше відновили роботу філіали за такими адресами:

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просп. Гагаріна, 2-А

просп. Бажана, 3-Б

вул. Михайла Гришка, 7

вул. Теодора Драйзера, 4

вул. Вишгородська, 33-А

вул. Велика Васильківська, 22

просп. Броварський, 27

просп. Академіка Палладіна, 7-А

просп. Леся Курбаса, 19-А

просп. Оболонський, 26-А

Повернення McDonald's в Україну: що треба знати

  • Після початку повномасштабної війни американська корпорація пішла з України. Але 20 вересня відновила роботу. Спершу запрацював McDelivery і це паралізувало кур'єрську доставку Glovo.
  • Під час повітряної тривоги заклади зачиняються. Після відбою повітряної тривоги приблизно треба 60 хвилин ресторану на поновлення своєї роботи. Всередині ресторани працюють із 9.00 до 21.00.
  • Зараз компанія готується до повернення і в інші українські міста.

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