Відсьогодні вона діє з 17:00 до 8:00.

У Києві змінили час комендантської години - відсьогодні вона діятиме з 17:00 до 8:00.

Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко.

Він уточнив, що такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого.

"Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога. Прошу із розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці", - йдеться у повідомленні.

Раніше стало відомо, що в Києві зупинили рух поїздів у метрополітені.