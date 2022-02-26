У Києві діє комендантська година / REUTERS
У Києві змінили час комендантської години - відсьогодні вона діятиме з 17:00 до 8:00.
Про це повідомив столичний міський голова Віталій Кличко.
Він уточнив, що такий час комендантської години запроваджується до ранку 28 лютого.
"Усі цивільні особи, що перебуватимуть на вулиці в період комендантської години, вважатимуться членами диверсійно-розвідувальних груп ворога. Прошу із розумінням поставитися до ситуації та не виходити на вулиці", - йдеться у повідомленні.
Раніше стало відомо, що в Києві зупинили рух поїздів у метрополітені.