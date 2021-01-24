Поруч із пам'ятним знаком "Загиблим в неоголошеній війні" пройшла панахида.

У Маріуполі вшановують пам'ять загиблих під час обстрілу окупантами мікрорайону "Східний" 24 січня 2015 року.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Маріупольської міської ради.

Читайте такожВ Україні сьогодні відзначають День зовнішньої розвідкиЗазначається, що поруч із пам'ятним знаком "Загиблим в неоголошеній війні" пройшла панахида. З ранку до його підніжжя маріупольці приносять квіти та лампадки.

О 9:15 - час, коли стався обстріл, на пам'ять про загиблих пролунали електросирени.

"31 смерть, 117 поранених і зруйнована інфраструктура - наслідки тих страшних 30 секунд. Життя, міста розділилося на "до" та "після". Цей біль неможливо передати словами. Але цей день назавжди об'єднав кожного маріупольця. Ми усвідомили - найцінніше і крихке, що у нас є - людське життя. Сьогодні важливо не забувати цю трагедію. Кожен з нас повинен робити все, щоб вона ніколи не повторилася", - зазначив міський голова Вадим Бойченко.

Своєю чергою, голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко зауважив: "Ми повинні розуміти, що загиблі живуть в наших серцях до тих пір, поки живе пам'ять про них".

Обстріл Маріуполя 2015 року

Уранці 24 січня 2015 року терористи з реактивної системи залпового вогню "Град" обстріляли східні житлові квартали Маріуполя. Загинули понад 30 людей, понад 100 були поранені. В результаті обстрілу були пошкоджені 55 багатоповерхових будинків, в 11 із них було пряме влучання ракет.

Пізніше в СБУ заявили, що контррозвідка спецслужби ліквідувала російсько-терористичне угруповання, яке обстріляло Маріуполь.

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Автор: Тетяна Поляковська