У межах перевірки роботи ТЦК та СП в усіх регіонах України готові реагувати на кожний подібний інцидент.

У засобах масової інформації та соціальних мережах поширена інформація про окремі випадки негідної поведінки військовослужбовців зі складу ТЦК та СП по відношенню до громадян України.

У межах перевірки роботи ТЦК та СП в усіх регіонах України готові реагувати на кожний подібний інцидент, повідомив перший заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

"Підкреслю, що усі випадки, які ганьблять високе звання військовослужбовця Збройних Сил України, офіцера, не будуть залишені без жорсткої реакції. По кожній подібній ситуації буде проведено службові розслідування, а винні - притягнені до суворої відповідальності згідно з чинним законодавством", - написав він.

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Павлюк попросив громадян, які стикалися з проблемами у взаємодії з уповноваженими особами ТЦК та СП, надсилати відомості щодо таких випадків за вказаними контактами.

Побиття майором ТЦК жінки в Ужгороді - деталі

В Ужгороді нетверезий майор обласного ТЦК посеред вулиці побив жінку в присутності її чоловіка-військового. Інцидент трапився 25 червня на зупинці громадського транспорту по вулиці Котляревська. Про це розповіла сама постраждала, журналістка Тетяна Новак. За її словами, нападником, котрий завдав їй удари в щелепу і ліву скроню, є майор, оперативний черговий Закарпатського ОТЦК Костянтин Володимирович Варі.

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