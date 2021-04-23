AstraZeneca-SKBio буде переважно використовуватися для щеплення людей, старших від 65 років, частину партії залишать для проведення другого щеплення людям, які зробили перше щеплення в період з 24 лютого вакциною CoviShield (AstraZeneca).

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що для використання нової партії вакцини від COVID-19 AstraZeneca-SKBio буде відкрито 1 тис. 950 пунктів щеплення, вакцинація цим препаратом у більшості регіонів почнеться 28 квітня.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час онлайн-брифінгу.

За його словами, партія вакцини від коронавірусної хвороби AstraZeneca-SKBio, яка сьогодні надійшла в Україну, буде доставлена на національний склад, 25 квітня почнеться розвезення на регіональні склади. Після того, як на регіональних складах буде оформлено всі документи, вона буде розвезена до кабінетів щеплень.

«Для використання цих вакцин в областях буде відкрито 1 тис. 950 пунктів щеплення. Найбільшу кількість таких пунктів планується відкрити в Дніпропетровській області, найменшу – в Запорізькій області – 29», - зауважив санлікар.

Ляшко зазначив, що щеплення цієї партією вакцини почнеться у більшості регіонів у середу. Вона буде переважно використовуватися у кабінетах щеплень для людей, старших від 65 років.

Головний санітарний лікар наголосив, що усі вакцини AstraZeneca, які виготовляються на різних майданчиках, є взаємозамінними, і частина партії AstraZeneca-SKBio буде залишена для проведення другого щеплення людям, які зробили перше щеплення вакциною CoviShield (AstraZeneca) у період з 24 лютого, для того, щоб забезпечити повноцінний захист від імунітету. Вакцина AstraZeneca векторна, вона потребує дворазового введення з інтервалом в 12 тижнів.

Вакцинація від коронавірусу в Україні: останні дані

24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації.

Щеплення роблять вакцинами: CoviShield (AstraZeneca), виробленою за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові; CoronaVac, розробленою китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech; Comirnaty виробництва Pfizer/BioNTech.

Від початку вакцинальної кампанії від коронавірусу щеплено 508 тис. 044 особи.

Сьогодні, 23 квітня, в Україну прибуло понад 367 тис. доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї у межах глобальної ініціативи COVAX.

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Автор: Костянтин Гончаров