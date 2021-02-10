Національний корпус заявив, що в Київ стягують силові загони так званих тітушок під кураторством ОПЗЖ.

У Національному Корпусі заявили, що їм вдалося знайти одну з баз, на якій протягом останніх чотирьох днів переховувались тітушки, які готуються влаштовувати провокації під виглядом підтримки закритих телеканалів “Zik”, “112 Україна” та “NewsOne” і дестабілізувати ситуацію в Україні.

Наголошується, що ця база організована за адресою Тверський тупик, 3.

«Зараз ми блокуємо приміщення та чекаємо на прибуття правоохоронних органів. За попередньою інформацією, тітушки можуть бути озброєними», - йдеться в заяві активістів.

У Нацкорпусі наголошують, що вже неодноразово звертали увагу на діяльність силових загонів, які фінансуються з Російської Федерації через кума президента РФ Путіна Віктора Медведчука.

«Так, минулого року в Люботині Харківської області СБУ викрила величезний схрон зброї, який за нашою інформацією, пов’язують з куратором т.зв. громадської організації “Патриоты – за жизнь”, народним депутатом від ОПЗЖ Іллею Кивою. > Ми знаємо наскільки важливо Росії через своїх агентів дестабілізувати ситуацію в країні. Задля цього вони готові на будь-які провокації. Ігнорування їхньої діяльності з боку правоохоронців створює небезпеку для кожного громадянина України», - наголошується в заяві.

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Автор: УНІАН