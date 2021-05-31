Серед польських підприємців існує великий попит на іноземних працівників.

Польща планує спростити працевлаштування для українців й інших іноземців для боротьби із дефіцитом на ринку праці.

Про це повідомила заступник міністра розвитку, праці та технологій Польщі Івона Міхалек, повідомляють Dziennik.pl і Polskie Radio 24.

Зокрема, планується посилити роль бюро праці в процесі видачі дозволів на роботу іноземцям, скоротити час, необхідний для отримання дозволу, та приберуть деякі інші формальності. Окрім цього, влада збирається перевести в електронний формат процедури, пов'язані з отриманням дозволу на роботу для іноземців. Також триває робота над новою міграційною політикою країни.

"Ми хочемо, щоб іноземці могли легко приїжджати до Польщі, починати тут працювати, особливо у професіях, де нам не вистачає робочої сили і в яких поляки не хочуть працювати. Ми хотіли б запропонувати їм, щоб вони також привезли свої сім'ї, і вони будували наш ВВП разом із нами", - заявила Міхалек.

Вона також додала, що серед польських підприємців існує великий попит на іноземних працівників.

"Щотижня я чую від підприємців, що їм мало рук, щоб працювати не тільки в таких галузях, як торгівля, будівельні послуги, а й в інших сферах, таких як ІТ", - зазначила Міхалек.

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Вона зазначила, що роботодавці дуже позитивно оцінюють працівників з України та Білорусі.

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Автор: Олександр Топчій