У Радомишльському психоневрологічному інтернаті на Житомирщині катують та знущаються з пацієнтів, принижують їхню честь та гідність, примусово лікуючи, доводять навіть психічно здорових людей до цілковитого божевілля. Про це повідомила правозахисниця, лідерка Жіночого руху партії «За майбутнє» Ірина Суслова.

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«У Радомишльському психоневрологічному інтернаті відбувається справжнє катування пацієнтів. Встановленням опіки над недієздатними людьми та отриманням за них пенсій вже нікого не здивуєш. Але там відбуваються значно гірші речі. Примусові аборти, знущання, приниження, катування, рабська праця, відсутність належних умов життя та лікування – такими є будні цього закладу. Там голять голову неугодним, роздягають людей догола, заливають «зеленку» у статеві органи, призначають незалежно від стану однакові ліки усім пацієнткам, від яких вони втрачають здоровий глузд. У інтернаті дієздатній дівчині, всупереч її волі, зробили примусовий аборт, після якого вона збожеволіла. І це лише верхівка айсбергу. Про такі факти стало відомо після того, як правозахисниця із Житомира змогла вивести з цього закладу та врятувати одну дівчину», - зазначила Суслова.

За її словами, Житомирська обласна рада, якій підпорядковується інтернат, незважаючи на численні факти, проявила цілковиту бездіяльність і байдужість до долі пацієнтів інтернату. Незважаючи на численні звернення та публікації в ЗМІ, керівництво облради не вжило жодних заходів для перевірки фактів. Особа, яка керує закладом, досі не звільнена та не притягнута до відповідальності за незаконні тортури. Нещодавно за підсумками місцевих виборів був сформований новий склад обласної ради. Жіночий рух вимагатиме від новообраних депутатів взяти під контроль ситуацію у Радомишльському інтернаті, провести неупереджене розслідування та притягти до відповідальності усіх, хто мав відношення до катувань та знущань з пацієнтів.

«Ми вимагаємо негайного звільнення керівництва інтернату! Жодні зв’язки та знайомства у владі не допоможуть. Ми припинимо середньовічні тортури, яким щодня піддаються пацієнти. Слід негайно покласти цьому край, аби подібні історії більше ніколи не повторювались», - заявила Ірина Суслова.

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Автор: УНІАН