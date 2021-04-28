Люди побоювалися, що обвинувачений може сховатися від суду.

З фаєрами та плакатами в руках протестувальники вимагали арештувати обвинуваченого у серії зґвалтувань у Рівному.

Читайте такожУ Львові почали судити педофіла, який створив "релігійну організацію" і ґвалтував дітей (відео)Як передає кореспондент УНІАН, 27 квітня до приміщення Рівненського міського суду прийшли кілька десятків мешканців Рівного з плакатами та вимогами взяти підозрюваного у серії зґвалтувань під варту.

Протестувальники палили фаєри і мотивували свої вимоги тим, що обвинувачений у серійних зґвалтуваннях чоловік, перебуваючи на волі, може чинити тиск на потерпілих і свідків.

Адвокати потерпілої сторони припускали, що обвинувачений може сховатися від суду, мовляв, нещодавно продав все майно, на яке не встигли накласти арешт, передає ТСН. В результаті на закритому засіданні суд постановив взяти чоловіка під варту на два місяці. Резонансна справа тягнеться з 2019 року. Саме тоді підозрюваного затримали. Слідчі встановили мінімум шістьох постраждалих.

Крім того, поліція почала розслідування щодо адвоката підозрюваного в серії зґвалтувань, який в суді вдарив журналістку і відібрав у неї телефон.

За інформацією відділу комунікації Головного управління Нацполіції у Рівненській області, перед початком засідання між журналісткою одного з інтернет-видань та адвокатом підозрюваного виник конфлікт. Після цього журналістка написала заяву в поліцію.

«Слідчі Рівненського районного управління поліції попередньо з’ясували, що між заявницею і представником сторони захисту одного із підозрюваних перед початком судового засідання виник конфлікт щодо проведення відеофіксації журналісткою, у результаті чого чоловік завдав удару їй по руці та відібрав телефон. В інцидент втрутилися працівники судової охорони, які повернули мобільний власниці», - зазначається в повідомленні.

У поліції зазначили, що відомості за фактом погрози насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо журналіста, у зв’язку із здійсненням ним законної професійної діяльності, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 345-1 Кримінального кодексу.

В рамках кримінального провадження встановлюються усі обставини події.

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Автори: Ірина Погоріла, Петро Хромих