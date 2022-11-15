Проект допоможе знижувати наступальний потенціал Росії.

Головне управління розвідки Міноборони повідомило про реалізацію спільного проекту з Фондом "Повернись живим".

Як повідомили в ГУР МОУ, його вартість становить 40 мільйонів гривень, і він допоможе знижувати наступальний потенціал Росії.

Там поінформували, що у жовтні благодійники придбали та передали ГУР МОУ обладнання, здатне знизити наступальний потенціал Росії, але не розкривали деталей спільного проекту.

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"З огляду на секретність, ми не можемо розкрити деталей цієї співпраці, але її результати точно відобразяться на полі бою. За нашими підрахунками, лише за жовтень проєкт, який ми між собою називаємо "Black box", завдав Росії збитків на мільйони доларів. Спільно з благодійниками та усіма небайдужими українцями ми й надалі будемо впливати на бойову спроможність ворога", - пояснив начальник ГУР Кирило Буданов.

Допомога волонтерів ЗСУ: що відомо

У червні 2022 року Фонд Притули оголосив рекордний збір 600 мільйонів гривень на закупівлю турецьких БПЛА для фронту, назвавши ініціативу "Народними Байрактарами".

Пізніше в компанії Baykar погодились передати свої БПЛА безкоштовно. Заощаджені кошти волонтери витратили на купівлю супутника.