У Тернополі з понеділка, 26 квітня, послаблюють карантинні обмеження.
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Як повідомляє прес-служба Тернопільської міської ради, відповідне рішення ухвалили на черговому засіданні оперативного штабу.
«Завдяки вжитим обмежувальним заходам, у Тернополі знижується кількість хворих на COVID-19 та збільшується число осіб, які одужують. Тому місто поступово послаблює карантинні заходи», - йдеться у повідомленні.
Зокрема, з 26 квітня вирішено організувати очне навчання учнів 5-11 класів з неухильним дотриманням протиепідемічних заходів.
Також відновлюється робота ресторанів та кафе. Однак їм заборонено працювати з 22:00 і до 07:00 та проводити розрахункові операції після 21:00, крім здійснення адресної доставки та замовлень навинос.
Окрім того, з 24 квітня у міській комунальній лікарні швидкої допомоги відновлюється надання ургентної хірургічної та травматологічної допомоги жителям громади із забезпеченням наявної кількості ліжок для надання медичної допомоги пацієнтам з COVID-19.
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