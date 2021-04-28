Ці дози планують використати для вакцинації людей з групи ризику.

У травні Україна отримає майже 1 мільйон доз вакцини проти COVID компанії Pfizer.

Читайте такожКличко назвавши ймовірну дату завершення локдауну в КиєвіПро це заявив Міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі телеканалу "НАШ".

"Ми очікуємо Pfizer з двох джерел. Перший - це COVAX - 473 тисяч доз. Знову-таки, у нас є офіційне підтвердження від COVAX, що це буде в термінах до 17-18 травня. Також у травні ми очікуємо вже за прямим контрактом від компанії Pfizer десь до 500 тисяч доз", - розповів він.

За словами Степанова, ці дози використовують для вакцинації людей з групи ризику.

Вакцинація від COVID - 19 в Україні: що відомо

Довідка УНІАН. 24 лютого в Україні розпочалася кампанія з вакцинації. Щеплення робляться вакцинами CoviShield (AstraZeneca), виробленої за ліцензією в Індії в Інституті сироватки крові, CoronaVac, розробленої китайським фармацевтичним підприємством Sinovac Biotech, а також вакциною Comirnaty виробництва Pfizer-BioNTech.

Вакцинація відбуватиметься в п'ять етапів. Перший етап передбачає вакцинацію медиків ковід-лікарень, бригад екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на COVID-19, жителів і персонал будинків для престарілих і військових на фронті.

З 22 березня в Україні розпочався другий етап вакцинації. До щеплень залучили лікарів усіх закладів охорони здоров'я, соціальних працівників та людей старше 80 років.

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Автор: Людмила Жерновська